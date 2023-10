Un centro storico tutto nuovo: partiti i lavori

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro di Casalgrande. Un’operazione già presentata ai commercianti e cittadini. Il progetto sarà realizzato in diversi lotti: il primo prevede l’intervento su via Aldo Moro, il secondo riguarderà piazza Costituzione e l’ampliamento del centro fino all’incrocio di via Prampolini e il terzo la riqualificazione di piazza Ruffilli e zona parcheggi adiacente. Lunedì 23 ottobre è stata avviata la prima parte dei lavori con il rifacimento della pavimentazione e messa a dimora di piante sul tratto di via Moro di fronte al municipio.

"Come in tutti gli interventi di questa amministrazione sul territorio i principi guida sono stati la centralità della persona e l’attenzione all’ambiente – osserva il sindaco Giuseppe Daviddi –. In base a queste idee-guida sono stati definiti gli obiettivi primari del progetto. Stiamo parlando innanzitutto della massima attenzione alla vivibilità del luogo: daremo vita a spazi accoglienti per far passeggiare e sostare le persone con una forte attenzione all’accessibilità (eliminazione delle barriere architettoniche) per le persone con disabilità".

Inserite anche aree verdi e un numero importante di piante messe a dimora. "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dai tecnici comunali e dallo studio tecnico dell’architetto Marzia Zamboni – rimarca Daviddi –. Con l’avvio dei lavori mettiamo in rilievo una caratteristica di questa amministrazione: i progetti non restano solo sulla carta. Questo è il metodo che ci contraddistingue: si pensa, si progetta e si realizza. Sono fiero e orgoglioso di vedere la partenza di questo cantiere". I lavori creeranno qualche disagio ai commercianti: il sindaco ha spiegato che si è cercato di "condividere con loro il più possibile il cronoprogramma: ringrazio gli esercenti per la disponibilità e senso di responsabilità dimostrati".

m. b.