Un chilo e mezzo di droga nascosto dentro casa

Nascondeva un chilo e mezzo di droga nell’abitazione: un marocchino di 25 anni, domiciliato a Reggio, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di venerdì gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia hanno informato i carabinieri di Rubiera dell’attività di controllo di una Fiat Punto guidata dal 25enne che non possedeva regolari documenti di circolazione. Il giovane prima è stato portato negli uffici della polizia locale e poi accompagnato nella caserma dei militari dell’Arma di Rubiera, dopo che era stato avvertito l’odore di cannabinoidi nell’auto. In caserma il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale: è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish e oltre mille euro in contanti. I soldi sono stati sequestrati in quanto ritenuti provento della presunta illecita attività di spaccio. È stata anche compiuta dai carabinieri la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire un chilo e mezzo di hashish, 39 grammi di cocaina (suddivisi per la metà in 15 dosi già pronte per la cessione) e un bilancino di precisione. Il 25enne è stato quindi arrestato, a disposizione della Procura reggiana. Il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro ha subito ringraziato i carabinieri e la polizia locale per l’attività compiuta: "Bella l’operazione, all’insegna della collaborazione tra polizia locale e carabinieri, che si è svolta venerdì a Rubiera – dice il primo cittadino –. A un posto di blocco, svolto col supporto delle telecamere con il controllo delle targhe, la polizia locale ha fermato un’auto con alcune lacune nei documenti". L’uomo è quindi finito nei guai per la droga trovata nell’auto e nell’abitazione. "Mi congratulo – sottolinea Cavallaro – con i nostri carabinieri e naturalmente non posso che spendere un elogio per la nostra polizia locale. Faccio in particolare le mie congratulazioni all’ispettore Simone Felici, responsabile del nostro distretto, fisicamente presente in strada a fermare l’auto sospetta. Avere persone capaci e competenti al servizio dei cittadini credo sia una cosa davvero importante. Questo è uno di quei casi in cui si dimostra che avere costruito la nuova caserma dei carabinieri insieme al nuovo distretto della polizia locale è stata davvero una buona idea perché l’arrestato è stato così tradotto da una competenza all’altra semplicemente attraversando un cancello".

Matteo Barca