Nel ricordo del centenario della nascita di celebri scrittori – Beppe Fenoglio, Luigi Meneghello, Luciano Bianciardi, Ennio Flaiano – a Guastalla viene organizzato un ciclo di incontri alla sala dell’Antico portico di palazzo ducale, in centro storico, con la conduzione del prof. Gino Ruozzi, per rendere omaggio a loro e alle loro opere, che sono state fonte di ispirazione per alcuni indimenticabili film. Per ogni serata è prevista la proiezione di un film.

Stasera alle 21 si parla di Beppe Fenoglio, con proiezione di "Una questione privata" realizzato nel 2017 da Paolo e Vittorio Taviani. Il 15 febbraio alle 21 omaggio a Luigi Meneghello con il film "I piccoli maestri" girato nel 1998 da Daniele Luchetti, il 22 febbraio attenzione puntata su Luciano Bianciardi con il film "La vita agra" del 1964, del regista Carlo Lizzani. Infine, il 5 marzo alle 17 si parlerà di Ennio Flaviano, con proiezione de "La dolce vita", film del 1960 diretto da Federico Fellini.