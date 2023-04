Un ’ciclone’ al Fuori Orario Si ride con Clara Campi

Dopo il successo del suo Podcast ’Crime&Comedy’, Clara Campi arriva al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, ospite della rassegna "Fuori Stand Up", stasera dalle 21,30.

Apertura porte alle 20,30, possibilità di cenare con palline fritte con impasto di alghe e lasagne vegetariane, in attesa dello show. Cena con spettacolo a 20 euro (solo spettacolo 10 euro). Clara Campi è tra le più affermate e seguite stand up comedian italiane.

Nata a Milano (ma non si sa quanti anni fa visto che non rivela la sua età), si è diplomata all’American Musical and Dramatic Academy di New York.

Dopo gli anni passati in America decide di ritornare in Italia, nella sua città, dove lavora come valletta in un programma sportivo locale. Ma Clara non capiva nulla di calcio prima e ha continuato a non capirne nulla nemmeno dopo due anni di trasmissione. Così, di fronte a questa situazione di "ignoranza sportiva", abbandona il mondo del calcio e decide di lanciarsi nell’avventura del cabaret. Amata dai suoi followers, Clara è molto attiva sul web e sui social, in particolare su Instagram e Tiktok. Apprezzata anche dai suoi colleghi, con alcuni ha formato un gruppo di Stand Up Comedy milanese: i MelaMarcia. Diciamo che viene definita una italiana che ha vissuto in America, portando con sé inevitabili "influenze newyorkesi". Dopo il successo del suo primo spettacolo solista, "Claramente", presentato al Roma Fringe Festival, ha proposto altri monologhi dedicati pure a Madre Teresa, alle femministe, ai gatti, all’oroscopo e a molti altri argomenti.

