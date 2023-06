Un cippo per il luogotenente deceduto in un incidente a 56 anni

Lungo la strada provinciale 486 a Castellarano è stato ufficialmente svelato un cippo commemorativo in memoria del luogotenente dei carabinieri Lorenzo Mosto in occasione nel primo anniversario della sua scomparsa a causa di un incidente stradale. Lunedì pomeriggio alla cerimonia hanno partecipato, oltre a familiari e amici, il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, il prefetto di Reggio Maria Rita Cocciufa, il colonnello Andrea Milani (comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Reggio), il primo cittadino di Fiorano Modenese Francesco Tosi oltre a diversi colleghi e amici dell’Arma. E’ stata poi celebrata una Messa in suffragio al santuario della Beata Vergine del Castello di Fiorano Modenese.

"Un grande ringraziamento va ad Iris Ceramica Group – dicono dal Comune di Castellarano – per aver realizzato il cippo commemorativo alla memoria del luogotenente Lorenzo Mosto, dimostrando l’attaccamento al territorio e la vicinanza alle comunità locali di Fiorano e Castellarano".

Grande dolore e commozione aveva suscitato la notizia della prematura morte di Mosto, comandante della stazione di Fiorano. Lorenzo Mosto, originario della Sicilia, viveva a Castellarano ed era deceduto all’età di 56 anni in un tragico incidente avvenuto, nel giugno del 2022, sulla strada provinciale 486 nel comune di Castellarano mentre era in sella alla sua moto.

m.b.