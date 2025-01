Un club in via Fornaciari: "Musica e vita in centro"

Un nuovo locale che vuol contribuire a rivitalizzare il centro storico cittadino puntando su musica, arte, cultura, ma anche voglia di stare insieme. "’Nacifra – scrivono i promotori – è un progetto che intende riscoprire e ripopolare il centro con eventi culturali, musica e condivisione, dando spazio alle realtà locali e creando un punto d’incontro per chi vuole riscoprire l’autenticità della nightlife reggiana". L’inizio di questa "avventura" è fissato per venerdì 17 gennaio, in via Fornaciari 9.

A inaugurare questa nuova avventura è lo staff di BohemienClub. Per l’apertura di "’Nacifra" in programma un mix di pinsa, musica dal vivo e cocktail, il tutto in un’atmosfera resa ancora più suggestiva da una taverna sotterranea, un "angolo segreto" che dona al locale un fascino tra intimo e riservato.

La serata inaugurale si svilupperà con un susseguirsi di live set e dj set con svariati stili musicali: dai groove caldi alle sonorità electro, passando per ritmi dub e ambient. Alla regia musicale esperti nel settore: Jonny Guaina con i suoi groove caldi per scaldare la pista, Acid Zab con il suo sound electro e nostalgico, oltre al duo Weirdos, che porta in dote una fusione di influenze etniche e dub, capace di creare un’atmosfera avvolgente. E poi NVL e MAVS, che si intrecciano con ritmi uk e sonorità ambient. A chiudere la serata Tony Borrelli, storico dj microhouse con alle spalle collaborazioni internazionali, tra cui Ibiza Global Radio. La direzione artistica è affidata a Nikita Voguel – la producer e dj reggiana che vinse il talent show Lady – con un set tra panorami house e ritmi sfrenati, in una inaugurazione all’insegna di arte e condivisione.