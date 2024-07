Un collage di coreografie tenuto insieme da Ramona Caia

Diversi gli appuntamenti di teatro di stasera.

Al Teatro Sociale di Gualtieri alle 21,30 va in scena "Alcune coreografie" (foto), opera nata con regia e video-coreografia di Jacopo Jenna, per uno spettacolo che mette in dialogo la danzatrice Ramona Caia con un lavoro di raccolta video, montaggio e rielaborazione di variedanze. La coreografia si costruisce con una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata.

Alla sala Sassi della Corte Ospitale, a Rubiera, alle 21,30 c’è "Call of beauty" con Nicoletta Nobile e Sharon Ne.

Si tratta di un’indagine sul mito della bellezza e sul tema dello sguardo.

Lo spettacolo diventa una ricerca sul mito della bellezza, sul corpo femminile e la sua performatività.

Al centro culturale Mavarta a Sant’Ilario alle 21,30 la compagnia Bandabambin propone "Quel diavolo di Arlecchino" di Paolo Rech, con i burattini della tradizione veneta.