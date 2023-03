Un concerto in memoria di Jessica Filianti

Martedì alle 18 in Sala del Tricolore un evento in memoria di Jessica Filianti, la giovane uccisa nel ’96 dal suo ex fidanzato. Fortemente voluto ed interamente organizzato dal Rotary Club Terra di Matilde, il concerto "Primavera per Jessica" è realizzato con "Soli Deo Gloria" e in collaborazione col Comune di Reggio. Il Concerto, sulle note della compositrice e clavicembalista del ‘700, Maria Teresa Agnesi, vedrà come protagonista la mezzosoprano Elena De Simone, accompagnata al clavicembalo da Michele Fontana. "Questo concerto ci consente di onorare la nostra missione valoriale – afferma la presidente del club, Cristina Carbognani – e continuare ad essere al servizio della famiglia attraverso le iniziative che perpetueranno e terranno in vita il ricordo di Jessica". Ci sarà anche Giuliana Reggio, madre di Jessica: "Nel Rotary Club Terra di Matilde ho la mia ‘famiglia allargata’, con cui poter proseguire e rafforzare un percorso per rendere possibile il mio desiderio di madre e far rivivere mia figlia onorandone il suo ricordo".