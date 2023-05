Un concorso nazionale per giovani pianisti per ricordare Rinaldi

Un concorso nazionale per giovani pianisti e una serie di iniziative ad esso collegate per valorizzare l’opera di Giovanni Rinaldi. Eventi presentati in occasione della donazione di oltre ottanta spartiti musicali originali del musicista reggiolese. Un percorso che parte dalla nascita di un archivio di spartiti non solo offline, ma anche online e di pubblico dominio. I documenti originali di Rinaldi donati da Francesco Lombardi, discendente di Rinaldi e nipote di Nino Rota, saranno conservati nella biblioteca comunale di Reggiolo in forma cartacea e digitale e resi disponibili anche online sul sito internet della biblioteca musicale Petrucci.

"La donazione di Lombardi – spiega l’assessore comunale alla cultura Franco Albinelli – ci permette di rafforzare il legame con Giovanni Rinaldi e la sua opera. Da qui nasce l’idea di un concorso per giovani pianisti, nuovi talenti, che avrà la sua prima edizione nel 2024, probabilmente a fine maggio, ma che proseguirà negli anni ricordando la grande lezione di pianismo che è stata lasciata dal musicista reggiolese". Il progetto vuole anche avvicinare i giovani al teatro.