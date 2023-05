Un confronto online dedicato alle opere di Anne Laure Bondoux

Stasera alle 21 si svolge "Libri scovati" un evento online che prevede attività di lettura per adulti in gruppo. Un’occasione per scoprire nuove letture confrontandosi con un gruppo affiatato di appassionati di libri. In questo incontro si parla di Anne-Laure Bondoux, alla scoperta di questa autrice, leggendo i suoi libri, quanti e quali se ne vuole, per poi parlarne insieme. Per collegamento online scrivere a [email protected] Un modo per avvicinarsi in modo simpatico e divertente al mondo della letteratura.