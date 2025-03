Un consiglio comunale, aperto agli interventi dei cittadini, è stato richiesto dal gruppo GualtieRinnova per discutere del progetto per l’impianto di biometano previsto in Strada D’Este a Santa Vittoria di Gualtieri. La richiesta arriva dai consiglieri Cristina Reda, Silvio Borgonovi e Claudio Davolio, all’indomani della affollata e animata assemblea che si è svolta a palazzo Bentivoglio, proprio su questo argomento. Si chiede un consiglio aperto per discutere dell’iter di un’eventuale "azione di autotutela e tutela dei diritti dei concittadini e della salute pubblica, convocando pure rappresentanti di Provincia e Regione, per sollecitare un confronto con le istituzioni, con il Comitato Aria Buona ed esperti che possano portare contributi tecnico/scientifici nelle valutazioni degli enti preposti alle autorizzazioni".