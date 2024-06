Un consiglio straordinario: "Riflettiamo insieme"

Un consiglio straordinario a scuola dopo la sfilata dei trattori dello Zanelli con slogan fascisti: è quanto chiesto dai docenti dello Zanelli. Il Consiglio sarà organizzato per uno di questi giorni. "È importante riflettere insieme su quanto accaduto, specialmente sul piano educativo – le parole della preside Mariagrazia Braglia –. Bisogna chiedersi cosa è successo, perché e come fare per il futuro, in modo che questa manifestazione, tanto cara agli studenti, non sia deturpata da frasi e idee che non c’entrano nulla e che la scuola ripudia e ritiene del tutto inaccettabili". La dirigente precisa che al momento non sono emerse delle responsabilità e che anzi i ragazzi non sapevano nemmeno cosa significassero quelle frasi: avrebbero solo voluto dire ’bisogna tenere duro’. Appesi ai trattori, infatti, due cartelli con la scritta ‘Boia chi molla’, slogan utilizzato negli ambienti di estrema destra e neofascista. La scuola aveva fatto subito sapere di "non aver autorizzato l’evento, portato avanti a titolo personale dagli studenti".

c. g.