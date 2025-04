Un convegno sull’antifascismo al ‘Malaguzzi’

La Festa della Liberazione non si è ancora chiusa. Da domani al 30 aprile al centro Loris Malaguzzi si terrà il convegno internazionale "I_Antifascism. Actors, practices, meanings after 1989" organizzato dall’istituto Cervi con l’istituto Parri, Comune e Provincia di Reggio, Sissco, Ministero della Cultura, Regione, Unimore e Unibo. Il convegno si apre con la lectio magistralis di Jeanelle Hope (docente/direttrice di African American Studies alla Prairie View A&M University/Texas), per una lettura della tradizione antifascista nera negli Usa. Tra i relatori, esponenti di università fra cui la Fordham university di New York, università di Vienna e Charles university di Praga. Ingresso libero.