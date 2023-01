Un convegno tra la Patafisica e Otello Sarzi

Già eletto Ministro Inossidabile dell’Etoile d’Or il 14 marzo 1999, con le firme di Enrico Baj, Ugo Nespolo e numerosi altri, Otello Sarzi (nella foto) è al centro del convegno di studi in programma domani, alle 16, alla Fondazione Famiglia Sarzi, dal titolo appunto ‘Patafisica e Otello Sarzi’, che vedrà tre relatori alternarsi fra i burattini del celebre Museo. Diranno della Patafisica, Afro Somenzari, artista patafisico, fondatore dell’Istituto Patafisico Vitellianense con Baj e Nespolo, poi Lucia Amadasi, fondatrice della casa editrice FuocoFuochino, e il logofilo Rolando Gualerzi, vicepresidente della Fondazione Famiglia Sarzi. La Patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie. E’ visione in senso di visionarietà e capacità di vedere oltre una realtà condizionata dall’abitudine. Suo creatore è lo scrittore e drammaturgo francese Alfred Jarry che dimostra come sia sciocco decifrare un fenomeno in modo univoco quando ne esistono infinite interpretazioni fondendo così in un tutt’uno il nonsenso, l’ironia e l’assurdo. A essa hanno aderito Umberto Eco, Dario Fo, Vinicio Capossela, Lucio Fontana, Edoardo Sanguineti, Guido Ceronetti e i membri del Collège de pataphysique, fondato in Francia (1948), cui hanno aderito scrittori come Queneau, Vian, Leiris, Ionesco e Baudrillard, pittori come Ernst, Miró, Man Ray e Dubuffet, il cineasta Clair, il matematico Le Lionnais e tanti altri intellettuali europei. Lara Maria Ferrari