Un corpo senza vita sulle rive dell’Enza. Si attende il Dna per l’identificazione

Un corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel greto del fiume Enza, riaffiorato a riva probabilmente per la piena di questi giorni. A notarlo nella mattinata di sabato, un cacciatore, nei pressi del Ponte Enza all’altezza di Gattatico. Stando ai primi riscontri degli inquirenti gli abiti rinvenuti sarebbero compatibili con quelli indossati da Luca Ravera, 57 anni, scomparso da Basilicagoiano (Parma) il 13 giugno scorso. Si dovrà però attendere l’esame autoptico e nel caso quello del dna per avere la conferma che il corpo appartenga, come in molti sospettano, a lui. In particolare sarebbe da attribuire a lui la felpa viola a cui ha fatto particolare riferimento anche il programma "Chi l’ha visto?" intervenuto diverse volte nel tentativo di ottenere informazioni circa la scomparsa dell’uomo e aiutare a riportarlo a casa. Ipotesi che dopo il ritrovamento di due giorni fa sembra farsi difficile.