Un corso di sartoria, mezzo di integrazione e di formazione

Il Centro Culturale Internazionale di Rio Saliceto, per il progetto "Donne del Mondo", ha attivato un corso di sartoria per fornire alle partecipanti sia uno strumento di integrazione sia un’opportunità di formazione professionale, spendibile nel mondo del lavoro. L’attività prevede pure la collaborazione con Spazio Donna Point, ente di orientamento professionale già attivo sul territorio locale e che si pone l’obiettivo di permettere a tutte le donne di raggiungere un’indipendenza economica. I materiali per il progetto, in particolare i tessuti, sono stati messi a disposizione da aziende come Ledatex di Rio Saliceto, Essebitex 2000 e Sorrentino Carmine Tessuti di Carpi.