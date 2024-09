Un corso per assistenza pediatrica

Appuntamento da non perdere oggi al circolo Pigal, dalle 14.30 alle 18.30, riguardante la salute e sicurezza dei bambini. L’associazione Emergency Lab organizza un corso di Primo Soccorso Pediatrico dove si apprenderanno le tecniche di base per gestire i problemi sanitari che si verificano durante l’età pediatrica. Saranno trattati febbre, convulsioni, ustioni, trauma cranico, epistassi, intossicazione, disidratazione e, alla fine della lezione, si sarà in grado di affrontare una situazione d’emergenza, con un bambino privo di respiro o di battito cardiaco in attesa dell’arrivo del Servizio Sanitario d’Emergenza. Durante la sessione pratica, gli istruttori faranno esercitare su manichini pediatrici in modo da perfezionare le manovre di disostruzione pediatriche. A fine corso verrà rilasciata una certificazione, valida 24 mesi, che attesta l’addestramento al primo soccorso pediatrico a supporto delle funzioni vitali.