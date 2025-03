Un corso per migliorare gli standard di sicurezza sulle strade

Si sono conclusi gli incontri che hanno riguardato gli autisti del Comitato di Croce Rossa di Reggio in merito all’entrata in vigore, il 14 dicembre 2024, del nuovo Codice della strada, introdotto con la legge 25 novembre 2024. L’incontro nato dalla collaborazione tra Croce Rossa, Questura e Polizia Stradale è stato un momento per condividere le modifiche e per rivedere tutte le norme in esercizio, al fine di aggiornare costantemente tutti i nostri volontari. Ancora una volta la sinergia che lega la Polizia Stradale e la Croce Rossa si è tramutata in un’occasione per affrontare le varie problematicità legate alla conduzione di veicoli in emergenza e non solo, in occasione di soccorso alla popolazione. "Migliorare ancora di più gli standard di sicurezza dei servizi erogati quotidianamente, è un obiettivo che sta a cuore a tutti noi – recita una nota della Cri reggiana – Un ringraziamento importante al vice questore Salvatore Blasco e al sostituto commissario della Polstrada Robert Barbieri, che ha tenuto magistralmente le lezioni che hanno visto la partecipazione di oltre 100 tra volontari e dipendenti del nostro Comitato. Il primo incontro si è tenuto, nella sala Palatucci della Questura, mentre il secondo si è svolto nella sede Cri di Reggio.