Un corteo per la città. L’ultimo saluto collettivo a Sara Marzolino, 22 anni

Non sarà un funerale, ma una vera manifestazione, un addio diluito in un lungo corteo che passerà fragoroso per le vie della città, un’ultima manifestazione che toccherà i luoghi che le erano cari: piazza Martiri del 7 luglio, il Laboratorio Aq16.

Si svolge oggi l’ultimo saluto a Sara Marzolino, 22 anni, l’attivista di Aq16 (ma anche di Casa Bettola e di Città Migrante) tragicamente morta a Genova, investita mentre attraversava la strada da un’auto che sfrecciava a tutta velocità.

Il ritrovo è fissato per le 13.30 di oggi in piazza Martiri del 7 luglio.

Il corteo partirà alle 14.30 alla volta della sede del LabAq16. Qui si terranno diversi interventi per ricordare l’impegno di questa donna così giovane e così appassionata, attenta alle tematiche sociali fin dai tempi del liceo.

Poi si partirà alla volta del cimitero di San Maurizio, dove la salma sarà tumulata.

Sul fronte delle indagini, è stato sequestrato il telefonino dell’automobilista che ha investito la ragazza. Dai primi rilievi, e in base a quanto registrato dalle telecamere, la macchina andava almeno a 100 chilometri all’ora e aveva piena visibilità visto che veniva da un rettilineo.

Il conducente dopo l’impatto si è fermato e ha prestato i soccorsi: è risultato negativo ai test per alcol e droga.