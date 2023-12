’Un curioso accidente’ di Carlo Goldoni al Pedrazzoli

La stagione del teatro Pedrazzoli di Fabbrico prosegue questo fine settimana con ’Un curioso accidente’ di Carlo Goldoni, proposto nella nuova produzione di NoveTeatro, in scena stasera e domani alle 21, oltre che domenica alle 17, con la regia di Elena Bucci e la collaborazione artistica di Domenico Ammendola. Sul palco Andrea Avanzi, Matteo Baschieri, Mattia Biasotti, Sabina Borelli, Silvia Gandolfi, Paolo Zaccaria, drammaturgia sonora di Raffaele Bassetti, scene e costumi di NoveTeatro. La vicenda è ambientata in Olanda, dove monsieur Filiberto, ricco mercante, ospita nella sua casa monsieur de la Cotterie, un giovane militare francese ferito in guerra. Il giovane si innamora della figlia del mercante, Giannina, che ricambia il sentimento. La ragazza non vuole che il padre scopra la loro relazione, per paura di un rifiuto. Così escogiterà un modo per imbrogliare Filiberto in un "curioso accidente" che le permetterà di sposare il suo innamorato. "Un curioso accidente" è un’opera teatrale in tre atti di Carlo Goldoni scritta nel 1760 e portata per la prima volta sulle scene a Venezia nell’ottobre dello stesso anno, senza però grande successo. Malgrado l’esordio non proprio felice, la storia ha poi trovato il favore del pubblico: dopo "Il servitore di due padroni" e "La locandiera", questa è infatti la commedia di Goldoni che ha avuto il maggior numero di traduzioni. Ingresso a 17 euro (ridotto a 15 euro, a 10 euro per under 18). Prenotazioni su Vivaticket. a.le.