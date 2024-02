’Un curioso accidente’ sul palco di Novellara

Al teatro della Rocca, a Novellara, stasera alle 20,45 la stagione di prosa propone "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni, per una produzione di NoveTeatro con in scena Andrea Avanzi, Matteo Baschieri, Mattia Biasotti, Sabina Borelli, Silvia Gandolfi, Paolo Zaccaria. Un percorso formativo e produttivo diretto dalla regista Elena Bucci e da Domenico Ammendola di NoveTeatro.

Lo spettacolo è un’occasione per attori e pubblico di immergersi nella commedia classica attraverso una prospettiva innovativa e originale. La vicenda è ambientata in Olanda, dove Monsieur Filiberto, ricco mercante, ospita Monsieur de la Cotterie, un giovane militare francese ferito in guerra. Il giovane si innamora della figlia del mercante, Giannina, che ricambia il suo amore. La ragazza non vuole che il padre scopra la loro relazione, per paura di un suo diniego, così escogiterà un modo per imbrogliare Filiberto in un "curioso accidente" che le permetterà di sposare il suo innamorato.

"Che cosa ha da dirci oggi, qui, Carlo Goldoni? Moltissimo. Come tutti coloro che chiamiamo classici – spiega la regista – ha creato un’opera che resiste al tempo, rinnovandosi ad ogni lettura, ad ogni generazione. Ci parla di illusioni ed emozioni di tutti. Ci fa riflettere su quanto manipolazione, verità e bugia si intreccino negli affetti e nelle relazioni. Ci fa ridere e sorridere delle debolezze e dei difetti nostri e altrui. Ce ne innamora. Non è forse questa una bella capacità dell’arte e di tutto quello che chiamiamo amore? Certo oggi ci potrebbe sembrare del tutto superata la situazione nella quale un padre si occupa del matrimonio della figlia, ci potrebbero risultare anacronistiche alcune questioni intorno alla morale e al costume, ci potrebbero sembrare risolte alcune domande sul comportamento decoroso o meno degli innamorati e ormai emancipati i servi, con tutte le loro trepidanti domande sul futuro, dal destino dei padroni".

Antonio Lecci