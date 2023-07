Un decalogo pro turismo "Serve un salto di qualità Si sfrutti il Tricolore"

"Dieci proposte per migliorare il turismo". Il decalogo sarà presentato sottoforma di interpellanza popolare in Consiglio Comunale da Manuela Cocchi, di professione accompagnatrice turistica (nella foto con Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica che col compagno di scranno Fabrizio Aguzzoli ha vidimato le firme per presentare il documento).

"Vogliamo migliorare la mentalità e i servizi turistici di Reggio, serve una svolta", spiega la Cocchi. Il documento si rifà anche alle statistiche regionali secondo cui Reggio è penultima per l’accoglienza.

"Ho sentito ragionamenti anti- turismo da chi in parte gestisce luoghi e attrattive della città – continua Cocchi – Frasi come ’Reggio non è una città turistica’. Se questo è il ragionamento di base, a Reggio non ci sarà mai il turismo. Ad esempio nelle città a noi vicine, come Parma e Modena, organizzare o creare itinerari risulta molto più semplice: certezza di orari, disponibilità e aperture con ampi orari. Girando il mondo ho visitato città arci note e vissuto negli Usa dove le attrazioni storico-architettoniche sono decisamente inferiori a Reggio, ma hanno flussi turistici incredibili 365 giorno l’anno. Serve in primo luogo consapevolezza di ciò che abbiamo e una strategia di marketing territoriale efficace e non frammentaria per iniziativa di singoli privati". E ancora: "Il Tricolore, poi è il nostro più grande potenziale storico e culturale risulta assolutamente non sfruttato: la nostra bandiera è icona del Made In Italy, conosciuta da tutti nel mondo. All’estero su qualsiasi packaging di prodotti italiani c’è il Tricolore. In quanti sanno che il tricolore è nato a Reggio Emilia? Non basta la cerimonia istituzionale del 7 Gennaio, evento che si svolge poche ore la mattina e soprattutto dedicato al mondo delle istituzioni".