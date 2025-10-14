’Un defibrillatore per Dinazzano’. Successo per il pranzo benefico

Oltre 130 persone hanno preso parte al pranzo organizzato dai volontari della parrocchia e del consiglio di frazione di Dinazzano a favore dell’iniziativa ‘Un defibrillatore per Dinazzano-quartiere Bellavista’. Grande successo dunque per l’iniziativa benefica alla presenza anche dalla pubblica assistenza Emilia Ambulanze di Casalgrande (Ema). Domenica molte persone si sono ritrovate nei locali della parrocchia di Dinazzano per il pranzo, dal menù contadino, che ha permesso di raccogliere i fondi necessari all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico esterno che a breve sarà installato nel quartiere Bellavista a Dinazzano. Rientra nel più ampio progetto ‘Casalgrande For Life’ che ha l’obiettivo di dotare l’intero territorio comunale di questi presidi salvavita e di formare la cittadinanza sul loro utilizzo. "Con l’importo – dicono da Ema – ricavato dal pranzo, l’importante donazione dei coniugi Ugoletti e di altri privati, è stata raccolta la somma che permetterà, oltre all’installazione del Dae, anche l’acquisto di un saturimetro e un rilevatore di gas portatile che saranno donati alla nostra associazione. Ringraziamo i volontari della parrocchia, del consiglio di frazione, i partecipanti al pranzo e le persone che hanno donato".

Matteo Barca