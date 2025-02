Un derby duro e spigoloso. Correggio la spunta su Scandiano

BDL MINIMOTOR

2

CENTRO PALMER

1

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Menendez, Righi, Casari, Tudela; M. Pedroni, Cinquini, Caroli, Holban, F. Pedroni. All. Granell.

CENTRO PALMER SCANDIANO: Vecchi, Roca, Beato, Barbieri, N. Busani; Herrero, Montanari, Deinite, Stefani, Raveggi. All. Mariotti. Arbitro: Brambilla di Milano. Reti: pt 15’ Roca, 23’ Pedroni; st 19’ Casari.

Il derby di Serie A2 di hockey su pista va ai padroni di casa di Correggio, al termine di una partita molto tesa, un vero derby costellato da quattro espulsioni temporanee (due per parte) e quattro tiri diretti (due per parte) tutti sbagliati.

Ma non è stata una gara cattiva, solamente si è giocato con gagliardia da entrambi le parti. Scandiano può recriminare per aver sbagliato il gol del pareggio a 22 secondi dalla fine col tiro diretto di Roca, ma la partita è stata in grande equilibrio, con le difese molto attente e gli attacchi un po’ spuntati. Correggio è seconda, Scandiano terza.

Campionato femminile. Qui sono arrivati gol a bizzeffe da parte della Sasco Rotellistica Scandianese che ha sconfitto il Viareggio per 7 a 0, raggiungendo al terzo posto a 9 punti Valdagno e Trissino per un finale di torneo molto incerto. Il tecnico Calia ha schierato Teli, De Stefano (3 gol), Berti (2), Yacanto (1), Gimeno (1), Giardina, Pontrelli e Pisati. Scandiano risolve la gara dal 10’ al 16’ del primo tempo quando realizza 5 gol, poi controlla sino al termine.

Serie B. Anche in questo caso Correggio prevale su Scandiano, con vittoria della Minimotor sulla Rotellistica Scandianese per 7 a 3. Mattatore della formazione di Granell, Manuele Pedroni con un poker di reti, oltre ai tre di Holban. Per Scandiano allenato da Massimo Barbieri, in gol Gioele Ganassi 2, Vivi 1. Correggio è primo in classifica. L’Italplastics Correggio supera la cenerentola Amatori Modena per 11 a 2, mandando in gol quasi tutti i giocatori entrati: Mangano e Ghiaroni 3 reti, Orfei 2, Gabriele Holban, Ferretti e Munari 1. A secco solo capitan Pozzi e… i portieri Tolomelli e Gasparini.

c.l.