Un diario sulla legalità agli studenti elementari

Reggio Emilia è quest’anno tra le nove città in cui i bambini e le bambine, che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la quarta elementare, riceveranno l’agenda "Il Mio Diario". Un progetto che la Polizia di Stato ha rivolto alle scuole, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Ieri mattina la palestra della scuola Leonardo da Vinci ha accolto la cerimonia di presentazione dell’iniziativa. E sono stati gli allievi della terza classe della scuola primaria Giosuè Carducci, accompagnati dalla dirigente Elisabetta Fraracci, a ricevere dalle mani del questore Giuseppe Ferrari una copia del diario, che nei prossimi giorni sarà distribuito a tutti i loro coetanei della provincia. Presenti alla cerimonia tutte le massime autorità cittadine e una rappresentanza di giocatori e dirigenti della Reggiana. "Da tempo la Questura di Reggio - ha detto Giuseppe Ferrari – partecipa al tavolo della Prefettura per diffondere la cultura della legalità nelle scuole. E con le scuole lavora direttamente su questi temi. Così come abbiamo attivato una partnership con la Reggiana Calcio, per lavorare sul rispetto delle regole". Ad illustrare l’iniziativa è stata Angela Cutillo, funzionaria dell’Ufficio di Gabinetto della Questura, che ha seguito il progetto. "È molto importante quello che si sta facendo a Reggio Emilia – ha sottolineato Paolo Bernardi, dirigente scolastico della Provincia – perché questa collaborazione sta dando ottimi risultati".

È intervenuto poi Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia Romagna: "Inserire l’educazione alle regole e alla legalità all’interno di un percorso scolastico è sicuramente un aspetto fondamentale per la formazione complessiva dei giovani cittadini. Proprio per questo la Regione ha da tempo approvato un Testo Unico sulla legalità, prevedendo proprio azioni specifiche dedicate alle scuole". Al termine della cerimonia i bambini e le bambine si sono fermati nel giardino della scuola a giocare con gli atleti della Reggiana e partecipare ad attività con gli agenti della Polizia. Tra cui assistere ad alcuni interventi della poliziotta Sky, una labrador nera di sei anni specializzata nella ricerca di armi ed esplosivi. L’edizione 20232024 del diario è stata distribuita nelle province di Reggio Emilia, Pordenone, La Spezia, Brescia, Asti, Belluno, L’Aquila, Viterbo, Pesaro Urbino, Cagliari, Arezzo, Pistoia, Terni, Vibo Valentia, Napoli, Lecce, Ragusa, Reggio Calabria, Pescara, Rimini, Varese e Rovigo.

Stella Bonfrisco