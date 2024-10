Un Diavolo veste azzurro. Bertaccini in Nazionale. Sfiderà gli All Blacks

di Marco Ballabeni

Giulio Bertaccini, uno dei “Diavoli” più amati dal pubblico del Valorugby, è stato convocato da Gonzalo Quesada nella nazionale maggiore azzurra per i tre test match dell’Autumn Nations Series.

Trequarti centro, Bertaccini è cresciuto a Parma ma è nato il 29 novembre 2000 al Santa Maria Nuova di Reggio, come ha dovuto mille volte raccontare ai cronisti; è al Valorugby già da cinque stagioni e da questo campionato ne è anche capitano, insieme a Dell’Acqua. Negli scorsi anni ha compiuto un brillante percorso azzurro: prima nell’Italia U20 (due Sei Nazioni U20, compresa una partita al Mirabello contro la Scozia), poi Italia 7s, quindi Italia Emergenti e Italia A, due selezioni che fungono da serbatoio per la nazionale maggiore.

Nella scorsa stagione Bertaccini, stimato nell’ambiente grazie alla serietà, alla correttezza e alla sempiterna aria da bravo ragazzo, aveva saltato metà campionato con il Valorugby per un semestre di studio a Istanbul, in Turchia. Anche per questo motivo sembrava che le sue speranze di approdare al grande rugby internazionale si fossero affievolite. In questa stagione, però, ecco all’improvviso prima la chiamata alle Zebre come “permit” (in “permesso” dal Valorugby), con una splendida meta contro Cardiff, e ora la convocazione azzurra.

I trentaquattro scelti da Quesada affronteranno un trittico di partite ammaliante: il 9 novembre a Udine contro i fascinosi “Pumas”, cioè l’Argentina; il 17 novembre al Marassi di Genova contro i rognosi “Lelos”, cioè la Georgia; e il 23 novembre all’Allianz di Torino contro i mitici All Black, cioè la Nuova Zelanda. Gli incontri saranno trasmessi in diretta da Tv8 e Sky Sport.

Tra i convocati, Bertaccini è l’unico proveniente dal campionato italiano; tutti gli altri giungono dall’URC o da club francesi e inglesi.

Giulio, che per i suoi natali e la lunga militanza granata è ormai pienamente adottato come reggiano, è il settimo giocatore della nostra provincia ad arrivare in nazionale maggiore: Luca Bigi, tuttora alle Zebre, è il più blasonato con 48 test match nel paniere; Cristian Bezzi, attivo tra gli anni ’90 e i primi 2000, ne ha giocati 12; David Odiete, ora in Francia nel Nizza, è arrivato a 7; lo scandianese Giuseppe Sessi, in campo nei pionieristici anni ’50, e Daniele Rimpelli, ora di nuovo al Valorugby, hanno avuto la soddisfazione di un test match azzurro; infine Nicolò Teneggi, due anni in meno di Bertaccini e identico talento, giunse già due stagioni or sono ai raduni dell’Italia ma per ora non ha collezionato presenze a causa di un infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere l’intera scorsa annata.