Un disco 40 anni dopo. Riemerge dalle ceneri il concerto dei Cccp alla palestra Galileo

Alle origini dei Cccp. L’imminente uscita di un album dal vivo, catapulterà gli appassionati ai primi passi del gruppo, al fatidico concerto che ha dato inizio a tanti notturni emiliani, insonni e animati dal "Punk sovietico-Musica melodica emiliana".

"Altro che nuovo nuovo" è il titolo del disco che viene annunciato in rete e da un comunicato. In tiratura limitata per l’etichetta Universal, conterrà brani inediti, oltre ai cavalli di battaglia del complesso. Basterà appoggiare il braccio del giradischi sui primi solchi del vinile per trovarsi al 3 giugno 1983, all’esibizione nella palestra di via Candelù, in città. È l’esordio in pubblico del gruppo. Le anticipazioni parlano di un doppio vinile, la cui confezione proporrà memorabilia come la riproduzione del volantino del concerto e di una recensione sull’esibizione. Le tracce sarebbero state ricavate da una bobina, fortunosamente ritrovata come nella perfetta tradizione dei recuperi musicali a tinte nostalgiche. Ecco inoltre il volantino con la data: 3 giugno 1983, Reggio Emilia, palestra Circolo Galileo. I tentativi di ascoltare il nastro hanno avuto esito inizialmente negativo. Forse è passato troppo tempo: si è smagnetizzato? Un ulteriore intervento tecnico ne ha permesso la valutazione: sì, è proprio quel primo concerto dei Cccp.

Ora, l’operazione album "Altro che nuovo nuovo", in prevendita on line, dove si sottolinea che la prenotazione "consentirà l’accesso prioritario a un incontro con la band a Reggio il 16 febbraio, con luogo e orario da confermare".

Saliamo sulla macchina del tempo, mentre l’autoradio vintage eppure futuribile diffonde il suono tagliente di una chitarra e una voce scandisce "Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia/voglio un piano quinquennale/la stabilità...". C’è chi ricorda le tappe di avvicinamento al concerto del 1983: a quanto sembra, piuttosto laboriose. "Al circolo erano perplessi se accogliere l’esibizione. Non tutti erano d’accordo, forse una diversità di vedute tra giovani e meno giovani", rievoca Sergio. "Poi l’evento venne programmato, i ragazzi prepararono a mano il manifesto che annunciava il concerto". Nei giorni seguenti sulle pagine reggiane de "Il Giornale" di Indro Montanelli apparve una recensione siglata "f.a.": "Concerto Punk: l’unica rivolta è la cresta".

Si leggeva di "un palestrone con una luce da corsia ospedaliera, una coppia di anziani guarda senza capire le creste intrise di Tenax, gli orecchini, i jeans stracciati ad arte. Hanno fatto pochi passi dal bar sociale al palestrone, ma è come se avessero percorso qualche anno luce". Oltre: "L’orecchino del bassista sbuca da un tendaggio. Calzoni a mezzacaviglia, i capelli a pagoda cementati da Tenax, la cravatta tempestata di stemmini e borchiette luccicanti. E’ il segnale: i Cccp s’impossessano del palco, il cantante, un nonsochè di draculiano con tendenze alla Battiato e fattezze alla Domenghini, comincia a parlare". La scaletta di quel concerto deve ancora essere rivelata, quasi a rendere vibrante l’attesa tra i fedelissimi dei "Fedeli alla linea". Nel frattempo è tangibile il rilancio collezionistico dei polverosi vinili della Attack Punk Records, Virgin e altro.

Le ristampe realizzate in concomitanza della mostra ai Chiostri, "Felicitazioni", non intaccano il borsino delle quotazioni dei boomer. "Nella varietà delle proposte in rete, per il disco ‘Ortodossia’ originale con il libretto vengono chiesti 100 euro. Circa la stessa cifra per il picture ‘Compagni, cittadini, fratelli, partigiani’ e per ‘Affinità-divergenze’ con vinile rosso, cartolina e volantino. Apprezzato pure il 45 giri con Amanda Lear", sottolinea il d.j. Marco Domeniconi.

"Le ristampe hanno dato modo a nuovi appassionati di avvicinarsi ai Cccp a prezzi più contenuti. I boomer difficilmente si privano dei loro dischi e consiglio ai collezionisti di tenere gli originali, non cedere alle sirene della vendita". Il fenomeno Cccp continua, 40 anni dopo, tra alti e bassi, tra perplessità e applausi. Tra pogatori punk sulla via Emilia e imminenti inediti restituiti da un provvidenziale, vecchio nastro.