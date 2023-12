Un Doblò per anziani e disabili

In occasione della festa di inizio del periodo natalizio, domenica a Luzzara è stato inaugurato un Fiat Doblò in uso all’associazione Auser del paese, per il trasporto di persone anziane o con disabilità. Un veicolo acquistato grazie a offerte e contributi di cittadini e aziende della zona, tra cui Ciro Fiocchetti, Abs snc di Setti, Mirco Stocchi, Bertoli Miretta, Bertoni Srl e Vimec. Presenti il parroco, don Edoardo Ruina, il sindaco Elisabetta Sottili, oltre a responsabili e volontari dell’Auser provinciale e locale. L’associazione conta poco più di trenta iscritti, di cui tredici impegnati come autisti per i trasporti sociali, con l’attività coordinata da Doris Salardi. Il nuovo Doblò è attrezzato per poter accompagnare persone con disabilità nei trasporti per visite mediche o terapie, in luoghi di cura ed ospedali.