Un docufilm sulla nostra agricoltura e sulla storia dell’associazione Cia-Anp

Un docufilm sulla storia dell’associazione e dell’agricoltura reggiana dal Dopoguerra alla fine del secolo scorso. “Alleanza contadini, donne e uomini che hanno fatto la storia”, questo il titolo, è stato proiettato in anteprima stamattina nella sala convegni della Cantina Albinea Canali dai vertici reggiani e nazionali di Cia e Anp. Tra i relatori, l’assessore regionale Alessio Mammi, il presidente nazionale Cia Cristiano Fini e il presidente nazionale Anp Alessandro Del Carlo. In sala oltre 140 persone per l’evento condotto dal presidente provinciale Anp, Giorgio Davoli. Presente anche il regista Massimo Manini. "Fate come gli alberi: cambiate le foglie e conservate le radici. Quindi, cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi. Questa frase di Victor Hugo fotografa bene l’importanza per la nostra associazione di questo bellissimo docufilm che è stato pensato e voluto con forza – ha spiegato il presidente di Cia Reggio, Lorenzo Catellani. L’idea del docufilm è nata dall’esigenza di far conoscere l’evoluzione della società da contadina a imprenditoriale. Descrive come sono mutate l’economia, la politica e la cultura stessa del nostro Paese. Tra lotte dure e aneddoti persino commoventi". A fargli eco il coordinatore del gruppo di lavoro del progetto ed ex presidente Cia Reggio, Ivan Bertolini. "È così avvenuto il salto da mezzadri a imprenditori agricoli che hanno vissuto sulla loro pelle i mutamenti, le difficoltà e le grandi conquiste del secolo scorso. Conquiste che rappresentano oggi i capisaldi da tramandare e su cui costruire il futuro dell’agricoltura". "Il docufilm della durata di un’ora e un quarto – ha sottolineato il presidente provinciale Anp, Giorgio Davoli – fa parte di un progetto più vasto: è la ‘sintesi’ di un video di quasi 3 ore e mezza che raccoglie immagini in bianco e nero di quell’epoca, preziose testimonianze di 35 tra anziani contadini, ex funzionari e dirigenti dell’associazione che hanno vissuto direttamente quei decenni. Il girato verrà depositato presso la biblioteca Emilio Sereni all’Istituto Cervi di Gattatico. Con questo lavoro, Anp Reggio vuole tramandare alle giovani generazioni questa grande storia". Parola poi all’assessore Mammi: "L’agricoltura ha fatto la storia dell’Italia. Dal dopoguerra in poi, il nostro paese si è arrotolato le maniche e ha lavorato sempre per migliorare le condizioni produttive e il proprio benessere. I contadini sono stati protagonisti in questa importante stagione di emancipazione: in Emilia-Romagna hanno lavorato duro e lottato per i propri diritti e per quelli dei loro figli. Il mio grazie va a queste generazioni di imprenditori e lavoratori per il loro impegno, per i valori che hanno trasmesso e per non aver mai perso di vista le tradizioni". "Questo docufilm – ha concluso il presidente nazionale Cristiano Fini – è una preziosa testimonianza della nostra associazione e delle battaglie portate avanti e vinte dai nostri predecessori per migliorare l’intero settore agricolo. La nostra storia è un insegnamento fondamentale: ci spinge con ancora più forza a portare avanti le nostre battaglie con determinazione e tenendo sempre come stella polare quei valori che sono le radici dell’associazione".