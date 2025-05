Un documentario per il nostro pianeta

"Before the Flood" - il punto di non ritorno - è un documentario della National Geographic che spiega il cambiamento subito dalla Terra. Nella scuola media Pertini 2, la classe I A ha analizzato in geografia questo film, realizzato con la collaborazione di Leonardo di Caprio. La Cina affronta tassi elevatissimi di inquinamento, ha una popolazione numerosissima, produce innumerevoli alimenti e indumenti. L’India invece, piena di contraddizioni, mostra il divario tra ricchi e poveri. Coesistono tecnologia e tradizioni in zone rurali come l’abitudine di riscaldare il cibo, bruciando scarti di allevamento. In molte foreste, si tagliano gli alberi, distruggendo l’habitat naturale di flora e fauna selvatiche. È importante mostrare questo documentario per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente per il miglioramento della vita degli esseri viventi. Beatrice Lo Sardo, Martina Consolini, Caterina Rossi, Classe I A