Un dolce regalo per i bambini . Imprenditore dona 350 uova

A Pasqua la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto ogni anno mette in vendita a Castelnovo uova di Pasqua appositamente confezionate e ogni anno il noto imprenditore castelnovene Fabio Mammi ne acquista una quantità rilevante da donare ai bambini degli asili del territorio montano. Quest’anno l’imprenditore Mammi ha acquistato dalla Croce Verde ben 350 uova di cioccolato che gli stesi operatori volontari del sodalizio provvederanno alla consegna in questi giorni passando per le diverse scuole materne di Castelnovo, Felina, Vetto. Gesto di grande generosità dell’imprenditore Mammi, un modo affettuoso per essere vicino alla Pubblica assistenza e, di conseguenza, alle comunità che si rivolgono ai servizi di emergenza e assistenza.

Afferma il presidente della Croce Verde, Iacopo Fiorentini: "Fabio non smette mai di sorprenderci con la sua generosità. Le uova vengono consegnate in questi giorni dai nostri volontari e rendono profondamente felici tutti i bambini e le bambine che li ricevono. E’ emozionante osservare la loro reazione nel momento in cui ricevono il dono. La donazione di Mammi rappresenta un contributo importante per la nostra associazione, va a sostegno dei servizi, in costante crescita, fondamentali per la nostra comunità".

Settimo Baisi