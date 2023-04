Un dono dal Comitato Esodati

‘Aiutare i più deboli’ è il motto del ‘Comitato Esodati’ che da 12 anni si prodiga in azioni di solidarietà. I componenti del Comitato, oltre a portare doni di ogni genere, offrono la loro compagnia alle persone più disagiate. Domenica scorsa si sono recati alla Casa di Carità di Cagnola per anticipare gli auguri di Buona Pasqua a ospiti e suore della struttura, donando derrate alimentari e prodotti per l’igiene e pulizia. "Abbiamo pranzato insieme – dice Pietro Braglia del Comitato Esodati –, un pranzo offerto da due eccellenze reggiane della ristorazione e della pasticceria: trattoria Da Volfango e Pasticceria Boni, anche loro molto sensibili a queste situazioni. Ringraziamo chi ci permette di essere vicini a queste persone: il presidente Stefano Landini, il Conad Le Querce, le professoresse Claudia Baldini e Angela Zanotti , il dottor Sandro Pelati".