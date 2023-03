Un dono dall’azienda per Nondasola

L’azienda Casalgrande Padana ha donato, in occasione della festa della donna, mille euro a favore dell’associazione Nondasola di Reggio per sostenere le attività promosse. La presidente di Nondasola Federica Riccò ha subito ringraziato, con un messaggio inviato all’azienda del comprensorio ceramico reggiano, Casalgrande Padana per "aver scelto anche quest’anno di sostenere la nostra associazione e le donne nei loro percorsi di uscita dalla violenza. In una stagione che vede la violenza maschile attuarsi nelle sue varie forme, a livello internazionale con azioni di guerra, soprusi e stupri e, più vicino a noi, in una quotidianità segnata da femminicidi e violenze, il vostro sostegno ci sembra un gesto importante per ricordare la giornata internazionale dei diritti delle donne celebrando il loro coraggio nella lotta per l’autodeterminazione".

m.b.