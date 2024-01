Un e-book gratuito ricorda il sacrificio degli alpini. Le ricerche di due studiosi sui siti web di Baiso e Viano

Un e-book gratuito ricorda i caduti di Russia di Viano e Baiso. E’ online nei portali dei Comuni di Baiso e Viano l’ebook ‘Lontani da ogni bene, dispersi nel silenzio, prossimi alle stelle’, progetto ideato da Marco Capriglio e Giulio Verrecchia, presidente di Asmer (Associazione Studi Militari Emilia Romagna Aps). Ieri era la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini in ricordo della battaglia di Nikolaevka. Lo scontro fu combattuto dall’Armir durante la tragica campagna di Russia dell’inverno 1942/43. Gli autori, avvalendosi degli archivi dell’Unione Nazionale Italiani Reduci di Russia-Unirr e di divisionevicenza.it, unitamente alle digitalizzazioni dei ruoli matricolari dei soldati operata da Istoreco, hanno riportato le vicende dei militari che sono caduti in quelle spedizioni del Csir e dell’Armir. "Siamo molto contenti che le amministrazioni di Baiso e Viano abbiano non solo appoggiato la nostra idea, ma che si siano attivate in prima persona per aiutarci nelle ricerche – dicono Capriglio e Verrecchia –. Non si tratta di militarismo o politica: tenere vivo il ricordo dei caduti di tutte le guerre è doveroso perché la guerra è sempre insensata. Siamo aperti verso ogni altra amministrazione, per un progetto simile, che condivida questi valori".

m. b.

Nella foto: Marco Capriglio e Giulio Varretta (foto Ivan Ferrari)