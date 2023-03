Un ecografo di nuova generazione donato da "Siamo con te"

Una nuova importante donazione per l’ospedale di Correggio grazie all’associazione "Siamo con te", che ha messo a disposizione un ecografo del valore di 18 mila euro per l’ambulatorio spasticità del San Sebastiano (nella foto a fianco il momento in cui il nuovo macchinario è stato consegnato all’ambulatorio spasticità del San Sebastiano).

Questo strumento, utilizzato da mani esperte, è in grado di migliorare la precisione, l’efficacia e la sicurezza delle principali tecniche di diagnosi e trattamento della spasticità.

Grazie al nuovo ecografo è stato possibile, infatti, introdurre nuove tecniche di blocco di nervi anche molto piccoli. Ampliando, in questo modo, le possibilità diagnostiche e terapeutiche per tutti i pazienti.