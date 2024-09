Un ecografo di ultima generazione. Il dono del gruppo Zapi all’ospedale

Una donazione del valore di 20mila euro per il reparto di Anestesia e Rianimazione del Santa Maria Nuova di Reggio. Si tratta di un ecografo di ultima generazione, un sistema portatile e compatto, particolarmente indicato per ambienti di area critica, dotato di tre sonde ecografiche, messo a disposizione del gruppo Zapi di Poviglio. Presente alla donazione anche l’ing. Giannino Zanichelli, fondatore e presidente di Zapi, con il direttore amministrativo Ausl, Davide Fornaciari, il direttore del reparto Annunziata Carrese e il responsabile della Rianimazione, Pier Paolo Salsi. "In Zapi prestiamo molta attenzione a salute e benessere dei nostri dipendenti, non solo nella nostra azienda ma anche supportando realtà sanitarie locali, in modo che i nostri operatori possano aver accesso a cure di prim’ordine con strumentazione all’avanguardia", ha dichiarato Zanichelli.