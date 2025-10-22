Giocate a pallone
22 ott 2025
FRANCESCA CHILLONI
Cronaca
Un emporio all’ex casa gialla. Si rinnova ‘Cavriago solidale’

Si intensificano gli sforzi sul territorio per contrastare due drammi sociali che, purtroppo, affliggono anche le nostre comunità: solitudine e povertà. Uno dei capisaldi di questa strategia sviluppata dal Comune con i Servizi sociali e le associazioni è la prossima apertura dell’emporio ’Cavriago Solidale’, un progetto atteso che andrà ad affiancarsi al Remida Food, già operativo a Montecchio, ampliando così la rete di supporto alimentare in Val d’Enza. L’emporio è stato allestito nelle ex scuole gialle di via Bassetta accanto al Parco dello Sport. L’inaugurazione è fissata per l’8 novembre, alle ore 15, nell’ambito del ’FestiVol – Festival del Volontariato’ 2025. Il nuovo emporio – gestione affidata al comitato locale della Croce Rossa–, non sarà un semplice centro di distribuzione, bensì un vero e proprio negozio. Qui, oltre 50 famiglie di Cavriago, che si aggiungeranno alle circa 50 già assistite dal Remida Food di Montecchio, potranno accedere tramite tessere a punti per approvvigionarsi autonomamente di generi alimentari e di prima necessità.

L’obiettivo non è solo fornire un sostegno materiale, ma anche e soprattutto creare una dimensione relazionale significativa. L’Emporio rappresenta l’evoluzione di anni di costante presenza sul territorio e contrasto alle criticità, fondata sull’esperienza decennale dei Banchi Alimentari locali.

Francesca Chilloni

