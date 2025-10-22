Un emporio all’ex casa gialla. Si rinnova ‘Cavriago solidale’

Si intensificano gli sforzi sul territorio per contrastare due drammi sociali che, purtroppo, affliggono anche le nostre comunità: solitudine e povertà. Uno dei capisaldi di questa strategia sviluppata dal Comune con i Servizi sociali e le associazioni è la prossima apertura dell’emporio ’Cavriago Solidale’, un progetto atteso che andrà ad affiancarsi al Remida Food, già operativo a Montecchio, ampliando così la rete di supporto alimentare in Val d’Enza. L’emporio è stato allestito nelle ex scuole gialle di via Bassetta accanto al Parco dello Sport. L’inaugurazione è fissata per l’8 novembre, alle ore 15, nell’ambito del ’FestiVol – Festival del Volontariato’ 2025. Il nuovo emporio – gestione affidata al comitato locale della Croce Rossa–, non sarà un semplice centro di distribuzione, bensì un vero e proprio negozio. Qui, oltre 50 famiglie di Cavriago, che si aggiungeranno alle circa 50 già assistite dal Remida Food di Montecchio, potranno accedere tramite tessere a punti per approvvigionarsi autonomamente di generi alimentari e di prima necessità.

L’obiettivo non è solo fornire un sostegno materiale, ma anche e soprattutto creare una dimensione relazionale significativa. L’Emporio rappresenta l’evoluzione di anni di costante presenza sul territorio e contrasto alle criticità, fondata sull’esperienza decennale dei Banchi Alimentari locali.

Francesca Chilloni