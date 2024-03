"Un errore murare le ’casette‘"

"Murare le casette di via Fontanelli è stato un errore da parte del Comune. Piuttosto siano convertiti ad alloggi di emergenza". A dirlo è Vittorio Spagni, portavoce di Coalizione Civica.

"L’Amministrazione, dopo le numerose occupazioni dei propri immobili in via Fontanelli, ha deciso la strada più semplice: murare porte e finestre per evitare nuovi ingressi abusivi da parte dei senzatetto. Questa soluzione non solo non sortirà alcun effetto, dal momento le stesse persone che le hanno invase saranno semplicemente indotte a cercare nuovi immobili altrove, ma costituisce un inutile ed inaccettabile sfregio al decoro della via. Le abitazioni in questione, seppur non interessate dalle ristrutturazioni avvenute circa un decennio fa, sono parte di un complesso immobiliare di importante rilievo storico per la nostra città e costituiscono una preziosa testimonianza storico-culturale della Reggio di epoca medievale. L’unico effetto di questa scelta sarà quello di degradare ulteriormente l’area, la quale oltretutto ha visto negli anni importanti investimenti anche da parte di privati tramite ristrutturazioni delle facciate dei propri palazzi. Un’amministrazione responsabile avrebbe dovuto far fronte a questi problemi tramite la predisposizione di aree in cui garantire un posto letto a chi non ce l’ha, togliendo così dalle strade persone in condizioni di vita estreme e contribuendo a ristabilire progressivamente anche la famosa percezione di sicurezza per gli abitanti".