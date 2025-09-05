"Un errore, non serve al territorio. Si consultino anche i cittadini"

"Ribadiamo la nostra contrarietà alla costruzione della diga di Vetto. Non è questa l’opera di cui hanno bisogno i nostri territori e nemmeno la direzione che dovrebbe intraprendere una Regione che dichiara di voler affrontare seriamente la crisi climatica e la gestione delle risorse idriche". A dirlo è Paolo Burani, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra che polemizza anche con la maggioranza del governatore de Pascale di cui fa esso stesso parte, facendo registrare uno strappo interno.

"Un’infrastruttura mastodontica e impattante come una diga – continua Burani (foto) – rischia di stravolgere il territorio della Val d’Enza, con conseguenze ambientali, sociali ed economiche che non possono essere sottovalutate. A nostro avviso, le vere priorità dovrebbero essere altre: manutenzione diffusa del territorio, rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, gestione intelligente e sostenibile delle risorse idriche, contrasto alle perdite delle reti, innovazione agricola e sostegno a pratiche che aiutino davvero a convivere con i cambiamenti climatici".

Infine propone che siano i cittadini a decidere. "Ogni passo riguardo alla diga di Vetto deve essere sottoposto alla massima trasparenza e condivisione coi territori interessati. In attesa di valutare gli atti che costituiscono il DocFap non appena verranno messi a disposizione, chiediamo che sindaci, consigli comunali, il Contratto di Fiume Enza, le associazioni locali e soprattutto i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere, discutere ed esprimersi. La popolazione ha il diritto di sapere quali saranno i costi, gli impatti ambientali e sociali, le alternative e i benefici reali".