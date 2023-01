Un escursionista trova a Ligonchio un ordigno inesploso della guerra mondiale

Un ordigno bellico è emerso nella zona del Casalino di Ligonchio. Si tratta di un proiettile da cannone risalente all’ultimo conflitto mondiale. A scoprire, per puro caso, il pericoloso ordigno, è stato un escursionista reggiano il quale mentre transitava nella località La Loggia poco disatante dalla frazione Casalino di Ligonchio ha notato seminterrato il proiettile da mortaio. Sorpreso il giovane escursionista, ha ritenuto doveroso informare subito i carabinieri di Ligonchio che, recatisi sul posto, hanno potuto constatare che si trattava realmente di un ordigno bellico non esploso e risalente all’ultima guerra mondiale. I militari hanno quindi preso tutte le precauzioni per evitare possibili incidenti. L’area dove si trova l’ordigno seminterrato è stata transennata con appositi avvisi di divieto per il rischio esplosione del proiettile. Nello stesso tempo hanno chiesto l’intervento degli artificieri per fare esplodere, in sicurezza, il pericoloso ordigno. In attesa dell’arrivo dei militari specializzati da Piacenza, la zona è stata circoscritta con divieto di accesso.

s.b.