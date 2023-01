Un evento per raccontare la "favola sbiadita" di San Bernardino

Un evento con protagonista la frazione di San Bernardino di Novellara, vista come "una favola sbiadita". E’ in programma per domenica dalle 12,30 a "La Briciola" di strada Riviera, ovviamente in località San Bernardino, per parlare del paese tra note musicali, poesie, racconti, ricordi ma anche progetti per il futuro, oltre con un pranzo (per prenotazioni: tel. 379-1758002) che avvia la manifestazione. Paolo Montanari, voce del gruppo musicale dei "Ma Noi No", è il promotore dell’evento, oltre che ospite della manifestazione, in cui ci sarà spazio anche per evidenziare i problemi della frazione, ormai ben noti ai residenti.

Si attende pure qualche notizia sul progetto di recupero della chiesa di San Bernardino, chiusa da tempo per inagibilità strutturale, con la speranza di veder presto avviare i lavori, al termine di un iter burocratiche che dovrebbe presto portare al cantiere. Fino alla sicurezza stradale all’incrocio accanto alla stazione ferroviaria, in vista della prevista realizzazione di un sottopasso.