Un fagiano gli taglia la strada Perde il controllo e si schianta

Un uomo di 38 anni, di origine straniera e residente a Novellara, è rimasto seriamente ferito nella sbandata della sua auto, avvenuta a Campagnola, in via Reggiolo, appena fuori il centro abitato del paese. E’ accaduto ieri poco dopo mezzogiorno. L’uomo, alla guida di una Seat Leon, pare abbia sbandato improvvisamente per evitare un animale, forse un fagiano, che attraversava la strada. Alla vista dell’animale, il conducente avrebbe sterzato all’improvviso, perdendo il controllo della vettura, che è finita contro un albero al lato della carreggiata.

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Correggio col personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale di Guastalla. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento della Bassa per mettere la vettura in sicurezza. Dopo le prime cure, l’automobilista ferito è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale guastallese per completare gli accertamenti clinici. E’ sempre rimasto cosciente e non sembra aver riportato traumi a organi vitali.

Le sue condizioni, dopo una prima valutazione, sono state considerate serie, ma non risulta in pericolo di vita.

Per i rilievi di legge sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana. Dai primi accertamenti non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente, accaduto in un tratto di strada che già in passato è stato teatro di altri simili episodi, sulla strada che collega Campagnola alla frazione della Bernolda.