Un faro per la Protezione civile

Continua in modo costante l’impegno della associazione Auser per la raccolta di fondi necessari per l’acquisto di una torre faro da donare alla Protezione civile comunale di Boretto per il prezioso lavoro di tutela che svolge sul territorio locale. Sabato mattina l’intero ricavato del Centro del riuso borettese sarà destinato proprio a questo obiettivo. I volontari di Auser invitano la comunità locale a passare dal Centro del riuso nella mattinata di sabato per scegliere un oggetto e lasciare l’offerta. Si può donare anche senza prendere nulla. Con questa iniziativa sarà possibile dare un aiuto concreto per acquistare la torre faro, da utilizzare in caso di necessità, per calamità naturali o altre operazioni per la comunità locale, in particolare per interventi di soccorso o assistenza con bassa illuminazione.