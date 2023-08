Un Ferragosto a tutto metal al Bilbao di San Polo con gli Alestorm Sul palco anche tre band italiane: Trick or Treat, VallorcH e TrashDeath

Un ferragosto da non perdere. E’ quello che propone il Bilbao a San Polo d’Enza dove il 15 agosto si andrà a tutta musica senza risparmiarsi. Sul palco ci saranno gli Alestorm (nella foto), band di Perth, molto conosciuta, che propone folk metal: il loro genere viene definito “True Scottish Pirate Metal”, a testimonianza della prevalenza di tematiche piratesche all’interno dei loro testi, anche se dal punto di vista musicale sono rinconducibili a gruppi della scena VikingFolk scandinava.

Prima di loro sul palco ci saranno altre tre band che propongono metal. Si tratta dei modenesi Trick or Treat

Power Metal, band conosciuta come una solida realtà nel panorama Metal italiano, poi ci saranno i ThrashDeath Metal e i veneti VallorcH, dal Veneto, veri e proprio pionieri del Folk italico .

I biglietti per il concerto costano 30 euro in prevendita (comprensivo di concerti e free access all’after show dj set) mentre per il solo after show dj set a partire da mezzanotte si paga 10 euro.

Il dj set sarà condotto dallo storico staff del TempoRock.

Durante la giornata dell’evento sarà presente i banchetti e una rievocazione storica di combattimenti medievali.