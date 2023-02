Un film tra ironia e riflessione

Il collettivo Il Terzo Segreto di Satira arriva al cinema Olimpia, stasera alle 21, per presentare il suo ultimo film: "Domino232. Gli ultimi non saranno i primi". Nel film, più di trenta tra attori e comici compongono un mosaico che vuole mettere ulteriori dubbi in un presente già molto incerto. Guerra, povertà, nuovi governi e vecchi problemi, cambiamento climatico, immigrazione, inclusione, politicamente corretto, maggiori sensibilità e sempre meno certezze, sono alcuni tra gli argomenti affrontati in un viaggio semiserio tra presente e futuro, dove il divario sociale aumenta, e i (pochi) primi son sempre più primi e i (tanti) ultimi sempre più ultimi.

Il film è uno special satirico a episodi o, per meglio dire, a intrecci. Diversi formati per raccontare, in chiave comica, i temi più sensibili dell’Italia di oggi. Dodici scene, una dentro l’altra e collegate tra loro. Per ogni quadro, il suo opposto, un negativo satirico che ne ribalta il senso. A fine proiezione il pubblico conversa con con gli autori de Il Terzo Segreto di Satira: Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Davide Rossi, Andrea Fadenti e Andrea Mazzarella. Info: www.cinemaolimpia.com

s.bon.