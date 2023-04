Un filmmaker dal Perù all’ecovillaggio di Viano

di Lara Maria Ferrari

L’intervista è iniziata a Reggio e ci ha portato fino in Perù, dove il filmmaker e videomaker Mattia Lauri (nella foto sotto) si trova ora, alla ricerca di idee e materiale per il suo nuovo lavoro. Nato a Reggio nel 1988, Lauri ha intrapreso studi tecnici e lavorato in azienda, per poi sviluppare un forte interesse verso le arti visive e documentaristiche. "Un’evoluzione avvenuta durante le mie esperienze in America Latina – confida -. Da allora ho deciso di farne una professione, mettendo su schermo realtà che reputo di spiccato interesse sociale e ambientale".

Che cosa è successo in America Latina da spingerla a produrre documentari?

"Aver incontrato culture molto diverse dalla mia mi ha spronato a essere molto più curioso verso ciò che non conosco. Ho iniziato a condividere foto e video per raccontare quello che vivevo e vedevo e ho notato che suscitava molto interesse nelle persone. Piano piano mi sono accorto che volevo creare qualcosa di più professionale e bello".

Nel documentario gli elementi espressivi e la vicenda narrata sono colti dalla realtà. Perché preferisce questo modo di narrare rispetto al cinema di finzione?

"Credo che un moderno documentario possa creare una maggiore empatia nelle persone. Mentre guardi un film puoi essere coinvolto, ma poi il coinvolgimento piano piano passa. Un documentario che si basa sul reale rimane più impresso perché sei consapevole che ciò che vedi esiste davvero".

In una riga della biografia, dice che vorrebbe portare sullo schermo realtà che possano indurre chi guarda a porsi domande su di sé e ciò che lo circonda.

"Ognuno si farà le domande che troverà più opportune per se stesso, e io cerco, per quanto possibile, di non avere la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Ovviamente i miei documentari avranno un’impronta di un certo tipo e io ho dei valori nei quali credo e che sicuramente traspariranno nelle storie, ma la complessità di questo mondo mi ha portato a credere che non posso pretendere di fare la morale dicendo ’smettiamola di essere consumisti’, come in questo caso, perché non conosco le persone che vedranno il mio film e non so le complessità che attraversano. Se qualcuno guardandolo si renderà conto di essere troppo consumista e vorrà limitare questo eccesso ben venga, ma anche qualora non lo facesse va bene lo stesso. Devo cercare di non essere moralista, altrimenti le persone si chiudono e non potrò indurre quell’empatia che cerco".

Vorrebbe che le persone, guardando le sue opere, mettessero in discussione le proprie certezze?

"Il dubbio è la base dell’evoluzione umana, tutto ciò che abbiamo raggiunto è dovuto a una semplice parola: ‘Perché’. Chiedendoci il perché di ciò che accade, abbiamo ottenuto tantissime risposte che si son portate dietro altrettante domande. Purtroppo spesso tendiamo a non vedere quelle domande, perché mettere in dubbio il nostro credo indurrebbe uno stato di precarietà e a noi piace che le cose rimangano come sono: siamo tutti un po’ conservatori. Ma basti pensare che l’azione del camminare è una costante piccola e breve perdita di equilibrio subito compensata dal fatto che sappiamo dove porre l’altra gamba avanti. Porci in dubbio è la stessa cosa, creare un piccolo e breve squilibrio in noi: abbiamo gli strumenti per farlo e i risultati saranno molto probabilmente più positivi rispetto allo stare fermi"

‘Todo Por Hacer’, il documentario con protagonista Emiliano, che cosa ha significato per lei?

"È il mio primo vero documentario. Racconta la storia di Emiliano Tenzi, ragazzo di origini umbre che dopo anni di duro lavoro decide nel 2001 di trasferirsi in Argentina per inseguire il suo sogno: diventare artigiano e musicista. Tra scelte non facili, come vivere in una favelas per 3 anni e la lontananza prolungata dai suoi affetti, porta avanti il suo progetto con grande perseveranza. Lì ho capito cosa vuol dire fare questo lavoro. È una costante attesa: per quanto io possa avere un’idea di come dovrà essere, per quanto possa scrivermi le scalette e costruire alcune scene, il grosso è creato dal caso, i momenti più incredibili non li puoi prevedere, capitano a basta. Impari a osservare, a stare in attesa, ad avere pazienza, ed è tutto incredibile".

In questo momento sta lavorando ad ‘Alvador’, su un eco-villaggio realizzato a Viano. Che cosa significa raccontare una comunità in movimento?

"Questo documentario è in una fase più avanzata, l’idea già c’è. Alvadòr è una comunità dove si mescolano sogni e persone. Qui Giovanni, Silvia, Anita, Sara, Riccardo e Federico hanno deciso di creare uno spazio fatto di condivisione, autoproduzione e sostenibilità, in netto contrasto con lo stile di vita contemporaneo. Abbiamo scelto questa tematica perché è una realtà a noi vicina, fortemente legata al territorio, e perché crediamo possa portare molti spunti alle persone. Per esempio, io so che non vorrò vivere come loro, per me la loro condivisione è eccessiva e non sarei in grado di reggerla, il che mi ha aiutato a capire cosa voglio. Osservare gli altri e soprattutto chi vive in maniera molto diversa dalla nostra, ci aiuta a capire cosa vogliamo, per questo abbiamo deciso di raccontare la loro storia. Non vogliamo dire alle persone come vivere, vogliamo dare degli spunti di riflessione".