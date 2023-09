Un fine anno da Oscar con Nicola Piovani

Sarà il maestro Nicola Piovani la sera di San Silvestro - il 31 dicembre alle 20,30 - ad augurare buon anno alla città con il suo concerto ’La musica è pericolosa’.

L’evento è organizzato da Fondazione I Teatri e Fondazione Manodori, che hanno voluto dedicare la tradizionale strenna di fine anno alla realizzazione di uno spettacolo che contribuirà a sostenere l’attività delle mense della Caritas Diocesana di Reggio.

Lo spettacolo è un racconto musicale che, attraverso suoni e parole, percorre le tappe più importanti della vita del maestro. Durante questo viaggio, narrato dalle voci di strumenti musicali (pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica) suonati da un ensemble d’eccezione, Nicola Piovani racconta il lavoro al fianco di artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Federico Fellini, Luigi Magni, e il lavoro per teatro, cinema e televisione.

"La musica è pericolosa - ha detto Nicola Piovani - come lo sono tutte le cose profondamente belle: ci cambiano, a volte ci ammaliano di bellezza, come gli innamoramenti adolescenziali". "La proposta dei Teatri per la notte di San Silvestro è un appuntamento entrato nella tradizione della città, un momento imperdibile all’insegna della qualità musicale - ha commentato il presidente della Fondazione e sindaco di Luca Vecchi. - Lo spettacolo permetterà anche di dare un sostegno ai più fragili, grazie all’impegno della Fondazione Manodori, che ringrazio".

"Abbiamo pensato di concentrare il nostro impegno a favore dell’arte e della cultura - ha aggiunto il presidente della Fondazione Manodori, Leonello Guidetti - Per quest’anno abbiamo proposto alla Fondazione I Teatri, che affianchiamo costantemente, di realizzare insieme il concerto di Capodanno, un appuntamento di grande rilievo per la nostra comunità. E, come facciamo ormai da tempo, l’iniziativa permetterà di devolvere un contributo a favore di un ente che opera per prevenire e supportare le fragilità sociali. In questo caso, la Caritas Diocesana per la gestione delle mense per chi è in difficoltà". In due ore di concerto, Piovani alternerà brani inediti e nuovi arrangiamenti. I video proiettati in scena accompagneranno il racconto musicale con immagini tratti da film, spettacoli e illustrazioni a cui il maestro ha partecipato con il suo lavoro.

Vincitore di un premio Oscar alla Miglior colonna sonora per La vita è bella e di quattro David di Donatello, Nicola Piovani è pianista, compositore e direttore d’orchestra, uno degli assoluti protagonisti del mondo della colonna sonora, che vanta collaborazioni con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano.

Biglietti in vendita online (www.iteatri.re.it e vivaticket) o alla biglietteria del Teatro Municipale Valli, a partire da oggi.