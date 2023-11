Un fine settimana dedicato alla danza

Il Festival Aperto dedica un fine settimana alla danza, attraverso il progetto DanzEr, per la promozione internazionale della danza contemporanea dell’Emilia-Romagna, che rinnova e rinsalda la collaborazione tra Fondazione I Teatri, Cnn Aterballetto e Ater Fondazione. Diversi gli spettacoli tra il teatro Valli, l’Ariosto, la sala Verdi, il teatro Cavallerizza e la Fonderia Aterballetto, con protagonisti alcuni dei maggiori organismi di produzione della danza, ai quali si aggiungono momenti di confronto fra gli operatori e le compagnie, attività collaterali e tavoli tematici. Alla Fonderia di Aterballetto di via Costituzione da oggi a domenica (dalle 18,30 con varie repliche ogni ora) prosegue la rappresentazione di ’Paradiso’ del gruppo Nanou. Stasera alle 20,30 al teatro Cavallerizza sbarca ’Le Sacre di Printemps’ di Dewey Dell.

Domani (alle 15,30, 16,30 e 17,30) al Valli sono previste le Microdanze, progetto di Gigi Cristoforetti che nasce da un invito ad arricchire un’esposizione dedicata alle rappresentazioni della danza nell’arte, sviluppandosi attorno all’esplorazione di differenti modalità di fruizione del balletto. In scena pezzi brevi (sei-otto minuti, da danzare in uno spazio ristretto), ai quali è possibile assistere in successione come se si stesse visitando un museo. Domani alle 19 al teatro Ariosto in programma "Grand Jeté": sull’idea della grande spaccata in aria che rappresenta il progetto coreografico di Silvia Gribaudi con MM Contemporary Dance Company. E alle 20,30 al Valli in scena Aterballetto con "Over Dance", coreografie di Rachid Ouramdane e Angelin Preljocaj.

Domenica dalle 11 alla Sala Verdi la danza di Nicola Galli con "Ultra", mentre al teatro Cavallerizza alle 15 va in scena ’Insel’ di Panzetti-Ticconi.

a.le.