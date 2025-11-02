Un flash mob in stazione. Cresce la protesta: "Scenderemo in strada per chiedere risposte"

A poco meno di un mese dal 29 novembre, è già partito il reclutamento dei partecipanti per il presidio di legalità che si terrà alle 11 in piazzale Marconi. L’iniziativa, come si legge sulla pagina Facebook ufficiale, è "nata per contrastare il degrado e chiedere interventi concreti a tutela di chi vive il quartiere". L’obiettivo è chiaro: "Una stazione più sicura". A muovere i promotori è la stanchezza di chi, dopo anni di criminalità, ha visto il proprio quartiere deteriorarsi giorno dopo giorno.

"Il presidio nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità e l’amministrazione comunale sulla situazione di degrado e insicurezza che interessa l’area della stazione e le zone limitrofe – fanno sapere gli organizzatori –. Nell’area si verificano quotidianamente episodi di degrado e tensione, tra cui risse, danneggiamenti e fenomeni di spaccio diffuso".

Una protesta che nasce dal bisogno di essere ascoltati: "Vogliamo che sia riaffermato il valore della legalità e che ci sia rispetto per chi vive la città ogni giorno".

I cittadini non nascondono la loro esasperazione: "Piazzale Marconi ormai è un luogo in preda a gruppi di sbandati e a situazioni di marginalità". E chiedono risposte immediate: "Serve ascolto vero e concretezza, basta con i tavoli di confronto che restano solo parole: i cittadini hanno bisogno di risposte e soluzioni immediate".

Nel mirino anche la giunta comunale: "Dal recente inappropriato intervento dell’assessore Prandi si evidenzia in tutta la sua gravità la mancanza di consapevolezza del problema di degrado nella zona della stazione storica da parte della giunta e dell’amministrazione". Un malcontento che si traduce in un appello diretto: "Ormai la soluzione di aprire tavoli di confronto e promuovere iniziative culturali è assolutamente insufficiente ad invertire la rotta sul degrado in zona stazione – concludono gli organizzatori – L’analisi astratta del problema ha sostituito interventi concreti e immediatamente tangibili. La manifestazione del 29 novembre nasce proprio da questa esigenza. I cittadini sono esasperati, vogliono azioni reali e visibili".

