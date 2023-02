Un furgone elettrico al posto di un diesel

Arriva anche a Bagnolo, in uso al Comune, uno dei veicoli acquistati grazie a un bando regionale (finanziato da risorse pubbliche dei cittadini) voluto dal M5s per ammodernare il parco auto degli enti locali, per un investimento di 5,5 milioni di euro. A Bagnolo arriva un furgone GoupilG4 che sostituisce un vecchio autocarro Piaggio Quargo alimentato a diesel (Euro 2). Questa operazione consente pure di togliere dalla strada veicoli altamente inquinanti, sostituiti con mezzi decisamente più ecologici.